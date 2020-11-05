Koronavirüs’ü yenen oyuncu Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı

Yeni tip Koronavirüs’ü yenen oyuncu Tuvana Türkay hastalık sürecine ilişkin olarak, "Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum” açıklamasını yaptı.

Türkay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" ifadesini kullandı.