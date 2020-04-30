Koronavirüs’ü yenen kadın alkışlarla taburcu edildi: Bana bir şey olmaz demeyin, önleminizi alın

Mersin'de yeni tip Koronavirüs'ü yenerek taburcu edilen 35 yaşındaki Derya Bakır, "Bana bir şey olmaz demeyin, önleminizi alın" sözleriyle vatandaşları uyardı.

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikâyetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından Koronavirüs'ü yenerek sağlığına kavuştu.Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti.

Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.