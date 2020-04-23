Koronavirüs'ü yenen hemşire: Tüm kemiklerim kırılacak gibiydi, öleceğimi düşünüyordum

Covid-19'u yenen ABD'li hemşire Meghan Harpole, süreç boyunca yaşadığı ağrıları, "Tüm kemiklerim kırılacak gibiydi, öleceğimi düşünüyordum" diyerek anlattı.

Hastalığa yenik düşenlerin yanı sıra atlatanların hikayeleri de ABD medyasında geniş yer buluyor. Onlardan biri de virüsle mücadeleyi amansızca sürdüren sağlık çalışanlarından Meghan Harpole. Kentucky eyaletinde hemşire olarak görev yapan 43 yaşındaki Harpole, vücudundaki ilk belirtilerin mart ayının sonunda baş gösterdiğini söyledi.

Tüm vücudunun ağrılar içinde olduğunu ifade eden Harpole, “Sanki vücudumdaki tüm kemikler tek tek kırılıyordu. Öleceğimi düşündüm” dedi.

Hastaneye gittiğinde virüse yakalandığını öğrenen hemşire Harpole, semptomlar göstermeye başlayan oğlunun evde yalnız kalmaması için solunum desteği ve ilaçlarını alarak evde karantinaya girdi.

Harpole zorlu süreci atlatsa da geleceğe dair taşıdığı endişelerini, “Yine nefes almakta sorun yaşayacak mıyım? Bağışıklık sistemim zayıf mı düşecek? Kimse virüsün uzun süreli etkileri hakkında yeterince şey bilmiyor” sözleriyle anlattı.

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