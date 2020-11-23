Koronavirüs'ü yenen doktor gençleri uyardı: Korona geçiren her yaştaki insan hayatını kaybedebiliyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Eyüp Gökan Turmuş, hastane ortamında yakalandığı Koronavirüs ile mücadelesini anlattı. Turmuş, “33 yaşında olmama rağmen hastalığı ağır geçirdim. Olayın yaşla alakası yok” dedi.

Hastalığın grip benzeri semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Turmuş, şunları söyledi:

“Baş ağrım fazlaydı. Eklem ağrısı ve özellikle kas ağrısı, burun akıntısı boğaz ağrısı oldu. Bu semptomlarım ağır olunca üstüne birde burun akıntısı eklenince test yaptırdım. Maalesef pozitif çıktı. Ardından evde izole oldum. Aileme de geçirdim. Maalesef babamla kardeşime de hastalığı bulaştırmış oldum. Filyasyon ekibi hemen tedavi sürecini başlattı. Filyasyon ekibi canla başla çalışıyorlar. Müdürlük ve bakanlık bünyesinde testim pozitif çıkar çıkmaz irtibata geçtiler ilaçlarımı getirdiler. Bilgilendirme yaptılar ellerinden gelen çabayı sarf ettiler gece gündüz. Testim gece pozitif çıkmıştı benim. Bu süreçte bu ağrılarım artmasına rağmen maalesef geçmedi. Ateşimi kontrol edemedim evde, hastaneye gelmek zorunda kaldım. Enfeksiyon bölümü hocamız sağ olsun ilgilendi. Kan değerlerime baktı tomografi çekti karaciğerim böbrek değerlerim yükselmişti. Akciğer tutulumu olduğundan dolayı tomografide yatırdı. İki üç gün özellikle serum ve antibiyotik, gerekli olan ilaç desteği sağlandıktan sonra semptomlarım geriledi. Yaşım 33 olmasına rağmen yine de ağır geçiyor. Yaşın çok bir önemi yok. Alınan ilaçlar ve bakım sonrası toparlayabildim. Dört beş gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum. Bu yattığım süreç içinde ateşim ilk iki üç gün düşmedi. Solunum ile alakalı sıkıntılarım oldu.” ifadelerini kullandı.



Testinin negatif çıkmasından sonra ağrılarının hafiflediğine ancak baş ağrısının iki hafta devam ettiğine dikkat çeken Turmuş, “Laboratuvar değerlerim akciğer değerlerim düzeldi. Ama korona semptomları hemen geçmiyor. Korona pozitiflik durumu iki hafta civarında sürüyor” şeklinde konuştu.

Kurallara uyulmasını tavsiye eden Turmuş, “Tekrar etmek istiyorum. Lütfen maske mesafe ve hijyene dikkat edelim. Bize bir şey olmaz demeyin. Yaşınıza güvenmeyin. Unutmayalım ki korona geçiren her yaştaki insan hayatını kaybedebiliyor” dedi. (İHA)