Koronavirüs'ü yenen Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: Uyutulma yöntemiyle Türkiye'de iyileşen ilk kişiyim

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören TEVE2 ekranlarında Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve şu an Türkiye'de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.

21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, fizik tedavi için kalmaya devam ettiği hastanede yaşadıklarından bahsetti.

"Ateşim 42'ye yükselmişti, öksürük yoğundu"

Hastalığı yenen ve taburcu olmayı bekleyen Burak Akkul, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şunları anlattı: "İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik.



Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı. Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik.

"Uyutulma yöntemiyle kurtuldum"

Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hâlâ becerebilmiş değilim.



Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiç biri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca bir çok şeyin olduğunu görüyorsunuz.

"Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor"

Eşim Seda ve ben de çift negatif raporumuz var. Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor."