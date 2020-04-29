Koronavirüs’ü yenen 100 yaşındaki hasta, yoğun bakımdan çıktı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 8 gün önce yoğun bakıma alınan 100 yaşındaki Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı. Çavdar, alkışlar eşliğinde servisteki odasına alındı.

"Moral ve motivasyonumuzu arttırıyor"

Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, bir hafta içinde, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören toplam 4 hastayı servise çıkarttıklarını belirtip, "Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne bir süre önce kaldırılan ve 8 gündür solunum cihazına bağlı yoğun bakımda yaşayan Türkiye'nin en yaşlı Koronavirüs hastalarından olan Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazandı. Solunum cihazına desteğine ihtiyacı olan hastanın klinik ve laboratuvar değerleri 8 gün sonra normale döndü ve servise devredildi. Servisten de kısa sürede taburcu olabileceği belirtildi. Yeni tip Koronavirüs'e karşı kazanılan başarılar, bu zor zamanlarda hem kendimin hem de ekibimin moral ve motivasyonumuzu artırmaktadır" dedi. (DHA)