Koronavirüs'ü yaymakla suçlanan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden açıklama: 30 Aralık'tan önce bu virüsle karşılaşmadık

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Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Wang Yanyi, dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın enfekte olmasına neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığına neden olan virüsle daha önce karşılaşmadıklarını açıkladı.

Çin devlet kanalı CGTN'ye konuşan Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Yanyi, Covid-19 hastalığına neden olan virüsle ilk klinik örneği gördükleri 30 Aralık 2019 tarihinde karşılaştıklarını açıkladı. Virüsün Vuhan Viroloji Laboratuvar'ından yayıldığı iddialarını yalanlayan Yanyi, "Daha önce karşılaşmadığımız bir virüs, nasıl bu laboratuvardan çıkmış olabilir?" dedi.

Yanyi, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yarasalarda görülen iki farklı Koronavirüs türüyle yüzde 96.2 uyumlu olduğu ve bu virüslerin daha önce tespit edildiği iddialarını da değerlendirdi. Yanyi, "Doğal hayatta bir virüsün doğal olarak evrim geçirip SARS-CoV-2'a dönüşmesi çok uzun zaman alır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs'ün Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığına ilişkin iddiaları destekleyen açıklamalar yapmıştı.