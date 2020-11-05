Koronavirüs'ü ve mevsimsel gribi ayırt eden test geliştirildi

Koronavirüs ve grip semptomlarının birbirine çok benzemesi nedeniyle Güney Kore'de Koronavirüs'ü ve mevsimsel gribi tek bir numuneden ayırt edebilecek yeni bir test geliştirildi.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, testin onaylandığını duyurdu.

Bekelem süresi 3-6 saate inecek

Güney Koreli sağlık yetkilisi Yoon Tae-ho, bu yöntem sayesinde kişilerin Koronavirüs ve mevsimsel griple ilgili sonuçları tek bir testten üç ila altı saat içinde alabileceklerini söyledi.

Yoon, “Geliştirilen yeni testin, hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de bekleme sürelerini azaltması hedefleniyor” dedi. (DHA)