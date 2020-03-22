'Koronavirüs'ü tedavi ediyor' denen ilaçla ilgili çok önemli uyarı

Türkiye, yeni tip Koronavirüs'e karşı topyekûn bir mücadele halindeyken, sosyal medya aracılığıyla kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi de hızla yayılıyor. Uzmanlar, kesin bir bulgu olmadığını ve ağır yan etkileri olduğunu dile getirdi.

Henüz dünyada virüse karşı doğrudan etkili olduğu kanıtlanmış bir ilaç olmamasına rağmen neredeyse 'karaborsa' olarak nitelendirilecek şekilde vatandaşların yönlendirilmeye çalışılması uzmanlara göre hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de bu süreçte en az virüs kadar tehlikeli olan bir bilgi kirliliğine yol açıyor.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler, hem Bilim Kurulu üyelerine hem de diğer uzmanlara bu durumu sordu. Uzmanlar, hayati tehlikeye yol açabilecek bu tür hatalardan uzak durulması uyarısını yapıyor.

"Ölümcül etkileri olabilir"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: "Bu ilacın hastalığı önlemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Doktorlar kime hangi ilacı ne düzeyde uygulayacaklarını en iyi şekilde biliyorlar. Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan tavsiye almaları doğru değil."

Bilim Kurulu diyesi Prof. Dr. Rahmet Güneri: "Her ilacın ayrı bir etkileşimi ayrı bir yan etkisi var. Özellikle yaşlıların kullandıkları ilaçlar bilinçsiz bir şekilde başka bir ilaçla birlikte kullanıldığında ölümcül etkileri olabilir."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Hastalığa karşı etkili olup olmadığına dair kesin bir bulgu yok. Ağır yan etkileri de olabilir. Kesinlikle önermiyorum."

"Bu ilacın çok ağır yan etkileri var"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Pandemi sonrası yapılan denemelerde bazı ilaçların viral yükü azalttığı ve hastalık bulgularını geçirdiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu ilaçlar Kovid-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilacın virüsten koruyucu etkisinin olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle profilaktik (koruyucu) kullanımı önerilmemektedir."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Adı geçen ilacın hiçbir koruyucu etkisi olmadığı gibi tedavi edici özelliği de henüz kanıtlanmış değil. Belli ki birilerinin elinde bu ilaçtan bolca var ve koruyucu' olduğu yönünde haberler yayılıyor.



Bu kesinlikle doğru değil. Vatandaşlar bu şekildeki hiçbir habere, duyuma itibar etmesin. Bu oyunu oynayanlar nasılsa bulunur. Bu ilacın çok ağır yan etkileri var. İntihara kadar götürebilecek psikolojik etkiler yapabiliyor. Özellikle 'Flavizm' denen genetik hastalık taşıyanlar için çok tehlikeli. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bir ilaç var ama o da en ağır duruma gelmiş hastalar için doktorlara tavsiye ediliyor."

Reçeteye bağlandı

Koronavirüs'ü iyileştirdiği iddia edilen ilaca talep fazla olunca Sağlık Bakanlığı harekete gecti.



Bakanlık ilacın reçetesiz alınmayacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ilacin elden satışa kapatıldığı, İlaç Takip Sistemi (ITS) onayı alınmadan satışının yapılmaması gerektiği vurgulandı.