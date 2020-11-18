Koronavirüs'ü öldüren maskenin üretildiği iddia edildi

İngiltere'de Nottingham Trent Üniversitesi'nden Dr. Gareth Cave tarafından tasarlanan maske, Koronavirüs ile temasa geçtiğinde virüsü öldürdüğü iddia edildi.

Çoğu yüz maskesi örnekleri 3 katlı olarak tasarlanıyor. Ancak bu yeni maske nano bakırdan yapılmış antiviral katmana da sahip ve 5 katlı. Maskenin virüsü etkisiz hale getirmesi ise bakırın, virüsle temas ettiğinde salınan iyonlara sayesinde oluyor.

Mirror gazetesine konuşan maskenin tasarımcısı Dr. Gareth Cave, “Geliştirdiğimiz maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman, filtre katmanları tarafından bloke edilen virüsü öldürüyor” diye konuştu.

Dr. Cave, söz konusu maskeyi şöyle anlattı: "Geleneksel cerrahi tıp maskeleri sadece virüsün maskeye girmesini veya çıkmasını engelliyor. Maskeye hapsolan virüsü öldürmek için farklı bir mekanizması yok. Yeni antiviral maske, mevcut bariyere ek olarak virüsü öldüren bir teknolojiye de sahip. Bariyer katmanını maskenin her iki tarafına da ekledik, böylece yalnızca kullanıcıyı değil etrafındakileri de koruyor."

Maskenin bu ay üretime geçtikten sonra, Aralık ayında ise satışa çıkarılması planlanıyor.