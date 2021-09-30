Koronavirüs ile grip arasındaki farklar neler?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte grip vakalarında da artış yaşanmaya başladı. İki hastalığın belirtileri çok benzediği için uyarıda bulunan uzmanlar Koronavirüs ve grip arasındaki farklılıkları sıraladı.

"Koku ve tat kaybı gibi belirtiler varsa Koronavirüs olabil

Doç. Dr. Nevin İnce, "Grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen solunum yolu sekresyonları ile bulaşan viral bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının belirtileri, virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık iki-üç gün içinde aniden ortaya çıkar. Grip olan kişide ateş, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı ile birlikte tat ve koku kaybı varsa koronavirüs olabilir. Bu durumda PCR testi önerilir. Koronavirüs aşısı grip hastalığına karşı koruyuculuk sağlamadığı için, riskli grupta bulunan hastaların grip aşısını da yaptırmaları önerimiz." dedi.

"İnfluenza, mevsimsel griptir"

Prof. Dr. İftihar Köksal, "İnfluenza, mevsimsel griptir. Kış mevsiminde salgınlara neden olur. Koronavirüs ve grip virüsü birbirinden farklıdır. Ama ortak özellikleri vardır. İkisi de solunum yollarını tercih eder. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi sistemik belirtilerin yanı sıra şiddetli boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuru öksürük gibi belirtilere neden olur. Ama artık bu iki hastalığı birbirinden ayırmak kolay olmayacak. O nedenle grip misiniz, koronavirüs müsünüz, anlaşılması için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Grip aşısı ve Koronavirüs aşısı birbirinden bağımsız aşılardır. Her iki aşının da ayrı ayrı yapılması gerekir. Bu aşılar aynı gün yapılabildiği gibi farklı günlerde de yapılabilir." dedi.

PCR testi şart

Prof. Dr. Necmettin Ünal ise kendi yaşantısından örnek vererek, "Ben kendimden örnek vereyim. Eşimle birlikte ağır bir grip geçirdik. Bu belirtiler başlar başlamaz, kendimizi karantinaya aldık. 3-4 gün sonra PCR testi yaptırdım. Koronavirüs değil, grip olduğum ortaya çıktı. Bundan önceki senelerde çok hafif atlatılan gripler bile huy değiştirdi. Artık ağır seyrediyor. Grip belirtileri oluştuğu an insanlardan kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Çünkü Koronavirüs de olabilir. Bu nedenle PCR bakmakta fayda var. Geçen sene hiç grip olmadım. Bu durum bana gösterdi ki ben Koronavirüs'le ilgili tedbirleri bir yerde gevşetmişim. Yüzde yüz uymuş olsaydım, teorik olarak grip olmamam gerekiyordu. Bu da bana bir uyarıydı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymamız şart." ifadelerine bulundu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan ise grip olan vatandaş sayısının yüzde 40 oranında artığını belirterek, "Maske kullanımı azaldığı, mesafe ve hijyene gereken önem verilmediği için oldu bu artış. Grip aşısını 65 yaş üstü ve risk grubundakilerin daha erken olması lazım. Bakanlığın tanımlamaları bir an önce yapmasını bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

Soğuk algınlığında önce boğazda kaşıntı, burun akması ve onu takiben öksürük ortaya çıkıyor. Akabinde ise günlerce süren boğaz ağrısı, balgamlı öksürük veya kuru öksürük ile baş ağırış ve halsizlik görülüyor. Grip ise şiddetli baş ağrısı ve eklem ağrıları ile kendini hissettiriyor. Kuru öksürük, boğazda gıcık hissi ve ağrı, 41 dereceye ulaşan ateş ile titreme görülüyor. Hastalar halsizlikten yataktan kalkmakta zorlanırken saatlerce uyuyabiliyor ve açlık da hissetmiyor. Ayrıca soğuk algınlığı birkaç günlük istirahat ile atlatılıp semptomları yaklaşık bir haftada ortadan kalkarken, grip daha uzun sürüyor ve bazen atlatılması haftalar sürebiliyor.