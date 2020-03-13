Koronavirüs'ü grip ve nezleden ayıran özellikler neler?

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı etkisi altına almış durumda.

Türkiye’de resmi vaka sayısı iki olmasına karşın, vatandaşlar Koronavirüs konusunda endişeli. Solunum yollarını etkileyen Koronavirüs'ün birçok semptomu bulunuyor.



Koronavirüs'e yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor.

Peki Koronavirüs semptomlarını nezle grip ve alerjiden nasıl ayırabiliriz?

Koronavirüs'ü gripten ayıran özellikler

ntv'nin haberine göre; Koronavirüs'ün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor.

Ancak solunum zorluğu Kovid-19’a yakalanmış çoğu hastada görülürken gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor.

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Nezleden farklı yönleri

Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar; hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı.

Hapşırma ve burun tıkanıklığı Koronavirüs'te hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi Koronavirüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor.

Alerji ve Koronavirüs arasındaki farklılıklar

Tıpkı nezle gibi alerjinin belirtilerini de Koronavirüs'ten ayırmak görece daha kolay. Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor.

Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak Koronavirüs'ün temel semptomlarından ateşe, alerji geçiren hastalarda rastlanmıyor.