Koronavirüs'ü atlatan Rüştü Reçber anlattı: Başlarda semptomları küçümsedim; bu virüs ciddi

Koronavirüs'ü yenen eski millî kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin tamamlanıp eve dönmesinin ardından yaşadıklarını anlattı. Reçber, başlarda hafif bir grip olarak düşündüğü semptomları ciddiye almadığını söyledi.

Eski millî kaleci Reçber, hastanede geçirdiği günleri İtalya basınına aktardı. Tuttomercato'ya konuşan Reçber, yavaş yavaş kendine geldiğini belirtirken, "Sağlık durumum her gün iyiye gidiyor. Biraz zayıfladım, çok ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım, ama iyileşme yolundayım ve Allah'a şükrediyorum. Şimdi yaklaşık 15 gün boyunca evde karantinada kalmam gerekecek." ifadelerini kullandı.

Zor bir hastalık dönemi geçirdiğini belirten Rüştü Reçber, "Ateş tekrar tekrar ortaya çıktı, yedinci gün çok yüksekti. Vücut ısım düşmedi, 48 saat sonra gerçekten endişelenmeye başladım ve doktorun tavsiyesi üzerine hastaneye gittim. Test pozitif çıktı. Zatürre oldum, zor zamanlar geçirdim, hayatımın en zorlu zamanlarından biriydi, ama en kötüsü bitti ve sonunda eve döndüm." dedi.

Başlangıçta belirtileri küçümsediğini belirten Reçber, "İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı, ikincisinde ateşim vardı, ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktorumla iletişime geçtim ve ateş düşürücü ve ağrı kesici almaya başladım, ancak bu arada iştah, koku ve tat duyum değişti. Bir öksürük başladı. İtiraf etmeliyim, başlangıçta küçümsedim; çünkü basit bir grip olduğunu düşündüm." diye konuştu.

İnsanlığı tehdit eden bir salgın olduğunu belirten Reçber, "Bu virüs ciddi bir şey, şaka yapamazsınız. Covid-19 tüm insanlığı tehdit ediyor, evde kalıyoruz ve başkalarıyla gereksiz temastan kaçınıyoruz." dedi.