Koronavirüs'ü atlatan Rita Wilson, tedavisinde klorokin kullanıldığını söyledi: Çok ağır yan etkileri oldu

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Eşi Tom Hanks ile birlikte yeni tip Koronavirüs'a (Covid-19) yakalanıp iyileşen şarkıcı Rita Wilson, tedavisinde sıtma tedavisinde de kullanıldığını söyledi. Wilson, ateşi yükseldikten sonra verilen klorokin ilacının ağır yan etkileri olduğunu anlattı.

Tom Hanks ile birlikte Koronavirüs'e yakalandıktan sonra Avustralya'da bir hastanede tedavi gören Rita Wilson, ateşinin 38 dereceyi geçmesinin ardından kendisine sıtma tedavisinde kullanılan klorokin ile tedavi uygulandığını söyledi.

Wilson, ilacı aldıktan sonra ateşinin düşmeye başladığını ancak sürekli mide bulantısı, baş dönmesi ve eklem ağrısı yaşamaya başladığını söyledi.

Wilson ve Hanks çiftinin tedavi gördüğü Gold Coast Üniversite Hastanesi, çifte klorokin ile tedavi uygulanıp uygulanmadığını doğrulamasa da klorokin ve hidroksiklorokin bazı hastaların tedavisinde kullanıldığını açıkladı.

Tedavileri olumlu sonuçlanan Wilson ve Hanks çifti ABD'ye döndü.

Klorokin tartışması

Sıtma tedavisinde kullanılan etkili bir ilaç olan klorokinin Covid-19 tedavisinde etkili olduğu uzun süredir gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, klorokinin tedavi sürecinde "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu söylese de dünyanın pek çok yerinde uzmanlar, yan etkileri nedeniyle ilacın kulanımında dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.