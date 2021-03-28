Koronavirüs'ü atlatan profesör geçici hafıza kaybı yaşadı

Koronavirüs geçiren Prof. Dr. Orhan Kavak'ın geçici hafıza kaybı yaşadı ve vücudunda hasarlar oluştu. Prof. Dr. Recep Tekin, haslığı atlatanların hafıza kaybının 1 yıla kadar sürdüğünü ifade ederek, vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, ekim ayında Koronavirüs'e yakalandı. 18 günlük tedaviden sonra hastalığı atlatan Prof. Dr. Kavak, kollarında ağrılar, kalpte sıkışma ve hafıza kaybı baş gösterdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hastalığı atlatanlarda Koronavirüs sendromlarının meydana geldiğini belirterek, geçici hafıza kayıplarının da 6 ay ile 1 yıl arasında devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, hafıza kaybı yaşayan vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.

"İsim hafızam tamamen yok oldu”

Tedavi sürecinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nün vermiş olduğu çeşitli ilaçları kullandığını aktaran Prof. Dr. Kavak, “Sonra dekort iğne kullandım ve oksijenle ilgili bir iğne kullandım. 7'nci günden sonra ciddi öksürüğüm başladı. Bu öksürük sürecinde eve oksijen tüpü getirdim. Bu oksijen tedavisiyle 18'inci günden sonra corona pozitifliğim negatife dönüştü. Fakat bu süreçten sonra her ne kadar ilaç tedavisi ve kendi tedavimi yapmış olsam da birtakım semptomların vücudumda devam ettiğini gördüm. Daha önce özellikle sol kolumda bir ağrı olmadığı halde sol kolumda ağrılar oluştu, hala da mevcut. Kalbimde zaman zaman sıkışmalar söz konusu. Coronadan önce hafızam yerindeydi ve çok eski tarihleri detaylarıyla beraber düşünebiliyordum ve anlatabiliyordum. Fakat son dönemlerde, zaman zaman unutkanlıklarım başladı. Normal gün içinde yapabileceğim, bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu” dedi. (İHA)