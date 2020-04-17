Koronavirüs'ü atlatan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul: Yoğun bakımda geçen 1 dakikaya şahit olan insan evden dışarı adımını atmaz

20 gün yoğun bakımda tedavi görerek yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Akkul, "Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.

Tarafsız Bölge programına konuk olan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul Koronavirüs'ü çekim için gittikleri Londra’da kaptıklarını söyledi. Eşinin yoğun bakımda uyutulmadan önceki halini anlatan Seda Akkul, “O ‘Uyursam geri uyanmayabilirim’ korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak ‘Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin’ dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim” ifadelerini kullandı.

Burak Akkul, “20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz” diye konuştu.