Koronavirüs'ü atlatan Burak Akkul: 3 hafta sonra kalktığımda bambaşka bir dünya vardı, herhalde gerçek olamaz diye düşündüm

Yeni tip Koronavirüs'ü 20 gün yoğun bakımda uyutularak atlatan "Çok Gezenti" programının sunucu Burak Akkul ve Seda Akkul tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Burak Akkul, "Hastaneye yattığımda hakikaten vaka çok azdı. Dünyada panik durumu yoktu. Ama 3 hafta sonra kalktığımda bambaşka bir dünya vardı. Gerçekten bilimkurgu filmi gibi. İnsanlar dışarı çıkmıyor, ekonomi durmuş, her şey kovid 19’la ilgili. Dünyada büyük fark vardı. Herhalde film seyrediyorum gerçek olamaz diye düşündüm. Bunu ancak bir film olarak, bir senaryo olarak yazabilirdim." diye konuştu.

Milliyet'ten Buket Aydın'a konuşan Burak Akkul, "Tedavi sürecinde eşinin bile yanına gidemiyorsun. Çok yalnızsın. Bilim kurgu filmi yazsam kendimi biraz duygusal bir yazar olarak da görürüm aynen böyle duygusal bir bilim kurgu yazardım. Dünyada böyle bir şeyin gerçek olabileceğine inanmazdım. Böyle bir şey ancak film olarak yazılabilir diye düşünüyorum." dedi.

Seda Akkul sürece ilişkin, "Çok az vardı. Bende de öksürük vardı, ateş 38 derece civarıydı çok yüksek değildi. Aynı özel hastane bana da grip ilaçları verdi. Sonra benim semptomlarım aşırı bir titremeyle devam etti, ateş olmaksızın. Burak karantinaya alındıktan sonra da hafif derecede baş ağrısı, mide bulantısı şikâyetlerim oldu. Ancak Burak uyutulduğunda özellikle Twitter’a düşen yalan bir haberle sinir sistemim çöktü. Bu da immun sistemini baskıladığı için bende semptomlar kusma, ishal, hafif derece ateş olarak tekrar görülmeye başladı. Burak 18 Mart’ta uyutuldu 19 Mart’ta ben de yine Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya ve tedaviye alındım." ifadesini kullandı.