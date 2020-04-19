Koronavirüs'ü atlatan Abdurrahim Albayrak: Fatih Hoca'ya acaba ben mi geçirdim diye düşündüm, çok üzüldüm

Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Fatih Hoca'ya acaba ben mi geçirdim diye düşündüm, çok üzüldüm" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında konuşan Albayrak, "Fatih Hoca ile sürekli konuşuyoruz. Hayat devam ediyor. Ligler başlayacak. Ben hastanedeyken onun da hastaneye yattığını biliyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. Acaba duygusu çok kötü. Acaba benden mi geçti? O vebal çok ağır. Acaba yaşadım içimde. Ben o dönem yabancı menajerlerle görüştüm." dedi.

Albayrak, "Şundan geçti diyemem çok büyük vebal. Çok şükür atlattık. Hastalığın zirvesindeyken Sivas'tan döndük. 8'inde Sivas'ta otelde kötüydüm. 9 Mart'ta eski Başbakan Mesut Yılmaz beni yemeğe davet etti. Rahatsızım dedim ama 'Gel sana bir şey olmaz balık seni iyileştirir' dedi. Gece 12'ye kadar yemek yedik sohbet ettik. Hastaneye yattıktan sonra çok dualar ettim. Fatih hocam zaten hastanede. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Mesut Yılmaz'ın da zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim." diye konuştu.

Albayrak, "Şuradan aldım diyip insanları zan altında bırakmak istemem. Havalimanı alanında çok dolaştım ben. Bizim araçlarımız vardır pilotları hostesleri taşır. O bölgede çalışan arkadaşlarımızla çay içip yemek yemişliğim vardır. Biliyorsunuz ben insanlara sarılıp öpmeyi çok severim. Bundan sonra nasıl bunu frenleyeceğim bilmiyorum. Çok şükür yok. Çok iyiyim. Eşimin sırtı ağrıyor hala. Doktorlara sorduk ama psikolojik olabilir dediler. Kendisini toparlayamadı bir türlü. Sabahlara kadar uyuyamıyor. Daha iyi olacak inşallah." ifadesini kullandı.

Plazma bağışı yapacağını söyleyen Albayrak, " Vücuduma yetecek kadar kan kalsın. Gerisini insanlarımızın iyileşmesi için son damlasına kadar vermeye hazırım. Hastanede insanların neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bana yetecek kadar kan kalsın, gerisini alsınlar. Başka insanlar iyileşecekse feda olsun. Hastalık sürecinde 8 kilo verdim." bilgisini paylaştı.