Koronavirüs | Trafik yüzde 70 azaldı; köprü garantilerine ilave ödeme milyarları bulabilir

Koronavirüs yüzünden araç trafiği yüzde 70 azaldı. Gidişat 3 ay daha böyle giderse köprü ve otoyollara ödenecek garanti bedelleri 7,8 milyar liradan 9,1 milyar liraya çıkacak. Üstelik dolar kuru yükselirse fatura büyüyor. Herkesten fedakârlık beklenen bu koşullarda bir kaç şirkete milyarlar ödenebilir.

Koronavirüsün ülkeye girdikten sonra hızla yayılması endişenin dozunu artırıyor. BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, 2019 yılı için Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya 3 milyar 50 milyon lira garanti ödemesi yapıldığı biliniyor. Sadece tek bir firmaya araç geçiş garantisi adı altında hazineden yapılan ödeme, açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan milyonlara yapılacak ödemenin tam 1,5 katı.

Kara yolu trafiğindeki yüzde 70’lik azalmanın ►1 yıl sürmesi halinde: İlave 5,4 milyar lira ►6 ay sürmesi halinde: İlave 2,7 milyar lira ►3 ay sürmesi halinde: ilave 1,35 milyar lira hazineye fatura ediliyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Köprüyü, IC İçtaş ve Astaldi konsorsiyumu olan ICA işletiyor. Devlet, bu işletmeye yılda 49 milyon 275 bin aracın geçeceğini garanti ediyor. Bu sayının altında kalındığında geçmeyen araçlar 3 dolar + KDV tutarında garanti ödemelerinin hazineden tahsil ediyor. Üstelik araç başına dolara endeksli garantiler verilmiş durumda. Bu yüzden geçmeyen araçlar için hazineden ICA’ya ödeme yapıldığı gibi, geçen araçların da farkı ICA’ya ödeniyor.

Osmangazi Köprüsü

Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu Otoyol A.Ş. tarafından işletilen Osmangazi köprüsü’nün de tıpkı YSS köprüsü gibi dolara endeksli araç geçiş garantileri bulunuyor. Köprü için yılda 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi bulunuyor. (3 yılda 43 milyon 800 bin) Ancak Temmuz 2016- Temmuz 2019 arasında Osmangazi Köprüsünü kullanan araç sayısı 22 milyonda kaldı. Garanti edilenin yarısı kadar araç geçtiği bilinen köprüden geçmeyen araç başına 35 dolar + KDV tutarında ödeme yapılıyor.

Avrasya Tüneli

Türkiye’den Yapı Merkezi Holding ve Güney Kore’den SKE&C tarafından oluşturulan ATAŞ konsorsiyumunun işlettiği tünele yıllık 25 milyon 125 bin araç geçiş garantisi verilmiş durumda. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın ifadesine göre 2018’de tünelden geçen araç sayısı 17 milyonda kaldı. Böylece geçmeyen 8 milyon araç için ATAŞ konsorsiyumuna 2018 yılında 155 milyon lira ödeme yapıldı.

İzmir-Bursa Otoyolu

İzmir ile Bursa’yı bağlayan otoyolun işletmecisi Osmangazi Köprüsü’nü de işleten Otoyol AŞ. Otoyol için 4 ayrı garanti bulunuyor. İzmir- Edremit için 8 milyon 395 bin araç Edremit- Orhangazi arası için 6 milyon 205 bin araç, Orhangazi-Gebze için yıllık 14 milyon 600 bin araç, Orhangazi-Bursa arası için 12 milyon 775 bin araç geçişi için garanti verilmiş durumda. Sözleşme gereği garanti ödemeleri 2035 yılı temmuz ayına kadar hazineden ödenecek. Otoyol 2020 yılında açıldığı için önceki dönemlerde kaç aracın geçtiği bilinmiyor.

Garantiye ilave milyarlık ödeme

Sözleşme bedelleri dolara endekslenen, araç geçiş garantileri şişirilen bu vb. yollara 7,8 milyar TL ödenek ayrılmış durumda. Ancak kKoronavirüs salgını yüzünden karayolu trafiğinin azaldığı hesaba katılırsa bu tutar planlanandan çok daha fazla olabilir. Dolar kurunda yeni bir şok yaşanmaz ve korona salgını sadece 3 ay boyunca karayolu trafiğini yüzde 70 azaltır, yılın geri kalan aylarında ise eski trafiğe geri dönülürse bile sadece koronadan kaynaklanan ilave garanti ödemesi milyarı aşıyor.