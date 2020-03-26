Koronavirüs testleri neden bir negatif bir pozitif çıkabiliyor?

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 16 gün geçti ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı 2.433.

Bu rakamların Türkiye genelindeki vaka sayısını yansıtmadığı açık. Çünkü bugüne kadar yapılan test sayısı 30 binin altında.

Yaygın test yapılmasının salgınla mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Türk Tabipleri Birliği'ne göre de sadece test yeterli olmaz akciger tomografisinin de çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Bazı testlerin başlangıçta negatif sonrasında pozitif çıktığı vakalar da yaşandı.

Örneğin eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın testlerinin önce negatif sonra pozitif çıktığını bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Peki testlerin bir negatif bir pozitif çıkması ne anlama geliyor?

Eski TTB Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel'e göre bunun çeşitli nedenleri olabilir.

Tükel Twitter hesabından "Covid -19 ile enfekte olmuş bir kişinin test yapıldığında yanlış negatif sonuç verebilmesinin olası nedenleri"ni şöyle sıraladı:

-Tespit edilemeyecek kadar düşük bir viral yük ile hastalığın erken evresinde olma -Majör solunum belirtileri olmaması; boğaz ve burundan çok az virüs elde edilebilmesi

-Örnek toplamadaki bir soruna bağlı olarak test yapılacak örneğin çok az olması

-Numunelerin ve test malzemelerinin işlenmesi ve taşınmasının kötü olması

-Testin doğasında teknik sorunlar olması