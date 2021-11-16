Koronavirüs testi pozitif çıkan akademisyenin evine tarihi geçmiş ilaç bırakıldı; Sağlık Bakanlığı, "Kullanma tarihleri onayımızla güncellendi" açıklamasını yaptı

T24 Haber Merkezi

İstanbul’da Koronavirüs testi pozitif çıkan bir akademisyenin evine Sağlık Bakanlığı’na bağlı filyasyon ekibi tarafından son kullanma tarihinin üzerinden 8 ay geçen “favipiravir” etken maddeli ilaç bırakıldı. Aranan Sağlık Bakanlığı'nın çağrı merkezinden aileye “Yeni ilaç gönderilmeyecek. İsterseniz kullanmayın” denildi. Durumun sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı “Kullanma tarihleri onayımızla güncellendi" açıklamasını yaptı.

İstanbul’da bulunan özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir akademisyenin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı filyasyon ekibi tarafından tedavide kullanılan ilaçlar bırakıldı. İlaçları teslim alan öğretim görevlisinin annesi “favipiravir” etken maddeli ilacın paketini kontrol ettiğinde son kullanma tarihi Kasım 2022 yazan etiketi kaldırdığında Nisan 2021 yazısıyla karşılaştı.

Konuyla ilgili aranan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 184 çağrı merkezinden aileye “Yeni ilaç gönderilmeyeceği" belirtilirken "İsterseniz kullanmayın” denildi.

T24 yazarı Murat Sabuncu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na sosyal medyada etiketleyerek, “Tarihi geçmiş kaç kutu ilaç üzerine yeni gibi kâğıt yapıştırılıp kimlere veriliyor? Zamanı geçmiş ilaçları dağıtmayı nasıl açıklıyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Sabuncu’nun sorularının ardından açıklamaya yapan Sağlık Bakanlığı söz konusu ilaçların stabilite çalışmalarının uzun zaman aldığını belirterek “Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla; paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Covid-19 tedavisinde kullanılan “favipiravir” etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan COVID-19 Rehberi’nde yer alan “favipiravir” etkin maddeli ilaçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir.

Dolayısıyla; paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur."