Koronavirüs | Tespit edilen her 6 vakadan 1'i Brezilya'da

Bugüne kadar 710 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği salgının yeni merkezi Brezilya'da, 8 Haziran günü neredeyse 19 bin yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, her 6 yeni vakanın en az birinin Brezilya'da tespit edildiği anlamına geliyor.

Güney Amerika'da virüsün tespit edildiği ilk ülke olan Brezilya'da bugüne kadar 710 bin vaka görüldü ve 8 bini haziran ayında olmak üzere 37 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada olan Brezilya'da, günlük vaka sayıları endişe verici sayılara ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 8 Haziran'da görülen 105 bin 872 yeni vakanın 18 bin 925'i, Brezilya'da kayıtlara geçti. Bu, her 6 yeni vakanın en az birinin Brezilya'da tespit edildiği anlamına geliyor.

Pandemi boyunca iki sağlık bakanının istifa ettiği Brezilya'da Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana günlük vaka ve can kayıplarına dair kamuya bilgi verilmeyeceğini açıklaması ve sistemdeki eski verilere ulaşımı kaldırması, polemiğe neden oldu.

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Brezilya, 210 milyonluk nüfusu ve "favela" olarak bilinen, salgının tehlikeli boyutlara ulaşabileceği yoksul gecekondu bölgeleriyle endişelerin odak noktası durumunda. Güney Amerika'nın genelinde de bu endişe sürerken, uluslararası sağlık örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) bölgeye ilişkin endişeleri dile getiriyor.

"Sonuçları daha ağır olacak"

Uluslararası sağlık örgütleri, pandeminin sonuçlarının Güney Amerika'da gelişmiş ülkelere göre daha ağır olacağını öngörüyor ve bölgeyi yüksek risk taşıyan yerler arasında değerlendiriyor.

Dünya Çalışma Örgütü Güney Amerika Dairesi verilerine göre ise toplamda 292 milyon çalışanın 158 milyonu, kayıt dışı ekonomide herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadan istihdam ediliyor.

Ayrıca BM raporlarına göre dünyada sosyal adaletsizliğin en fazla yaşandığı yer olan Güney Amerika'da 190 milyon kişinin yani neredeyse her üç kişiden birinin yoksulluk koşullarında yaşaması, 45 milyon kişinin yeterli beslenememesi ve halkın yüzde 30'unun sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmaması, risk faktörünü artıran başlıklar arasında yer alıyor.

"Yeni normal için erken!"

Vaka sayılarında bir düşüş yaşanmamasına rağmen Brezilya, Meksika, Peru ve Ekvador gibi ülkelerin ekonomiyi canlandırmak için tedbirleri gevşeterek "yeni normale" dönmeye başlaması, Panamerikan Sağlık Örgütü tarafından "erken alınmış bir karar" olarak değerlendiriliyor.

DSÖ'nün dün yaptığı basın açıklamasında, salgınla mücadelede en çetrefilli bölge olarak tarif ettiği Güney Amerika'da kitlesel testlerin yapılamıyor olması, yetersiz sağlık sistemleri, yüksek kayıt dışı ekonomi oranından dolayı çalışma koşullarında hijyen sağlamanın zorlukları, tedbirlerin ekonomik maliyetinin karşılanmasında yaşanan güçlükler gibi bir dizi sorun, bölgenin acilen çözmesi gereken meseleleri arasında yer alıyor.