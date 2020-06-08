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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Koronavirüs'le mücadele benim sorumluluğumda değil

08 Haziran 2020 19:47

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin eyalet valileri ve belediye başkanlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

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