Brezilya'nın popülist hükûmeti pandemiyi yavaşlatamayınca çareyi sansürde buldu!

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Sıklıkla totaliterlik ve sansürcülükle suçlanan Brezilya hükûmeti, ülkedeki Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmeyi başaramadıktan sonra çareyi resmi verileri gizlemekten buldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerini duyurmak için kullandığı site tamamıyla temizlendi. Sitede artık kümülatif verilere değil, sadece günlük vakalara yer veriliyor.

The Guardian'ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aktardığına göre emri bizzat Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro verdi.

Devlet Sağlık Kurumları Ulusal Konseyi'nin Başkanı Alberto Beltrame karara, "Covid-19'dan ölen vatandaşlarımızı unutturmak için yapılan otoriter, duygusal, insanlık ve ahlak dışı girişimler başarılı olamayacak. Biz ve Brezilya halkı onları ve bu ülkenin yaşadığı trajediyi unutmayacağız" dedi.

Johns Hopkins verilerine göre Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok yeni tip Koronavirüs vakasına sahip olan ikinci ülke. Ülkede 672 bin 846 vaka görüldü ve 35 bin 930 Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandı. Brezilya'nın resmi sitesindeki verilerin temizlenmesinin ardından sayacından kısa süreliğine Brezilya'yı kaldıran Johns Hopkins, yeni vakaları da dahil ederek kümülatif sayıyı tekrar sitesine koydu.

Brezilya'nın Koronavirüs vakalarını açıkladığı sitede artık kaç vatandaşın tedavisinin sürdüğü ile ilgili veriler de yer almayacak.