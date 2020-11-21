Koronavirüs'ten ölen papazın açık tabut merasimine liderlik etmişti; Sırbistan Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Sırbistan Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej, Koronavirüs'e yakalandıktan sonra kaldırıldığı başkent Belgrad'daki hastanede hayatını kaybetti.

Irinej, 1 Kasım'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üst düzey bir din adamı için düzenenlenen açık tabut merasimine liderlik etmişti. Cenazede çekilen görüntülerde bazı kişilerin Covid-19'dan ölen din adamının elini ve alnını öptüğü görülmüştü. Tören sırasında Irinej ve diğer rahipler maske takmadı.

Cenaze töreninden üç gün sonra yapılan testte 90 yaşındaki patriğin Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Irinej'in ölümünden sonra Instagram üzerinden Ortodoks Kilisesi liderinin fotoğrafını paylaşarak, "Seni tanımak bir onurdu. Senin gibi insanlar asla aramızdan ayrılmaz" yazdı.

Sırbistan Ortodoks Kilisesi'nden perşembe günü yapılan açıklamada Irinej'in durumu kötüleştikten sonra entüme edildiği belirtilmişti.