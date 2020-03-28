Koronavirüs'ten kurtulanların hikâyeleri Haftalık Gazete'de: Almaya çalıştığım her nefes bir işkenceydi

T24



Gazeteci İsmet Berkan'ın kurduğu Haftalık Gazete, 5. sayısında (27 Mart Cuma) Koronavirüs'ten kurtulanların anlatımlarını paylaştı. Dosyada, biri Türkiye'den, diğerleri Çin'den İngiltere ve ABD'ye uzanan bir coğrafyada virüse yakalandıktan sonra kurtulanların hikâyeleri "Almaya çalıştığım her nefes bir işkenceydi" başlığı altında aktarılıyor.



Cuma günleri yayımlanan, gazete bayileri ile dijital ortamda abonelere dağıtılan Haftalık Gazete'nin 5. sayısında Koronavirüs konusundaki aşı çalışmalarının seyri, hastalara nasıl müdahale edildiği, ihtiyaç maddeleri konusundaki kıtlık endişesi de ele alınan konular arasında.



Selahattin Duman 5. sayı için "Virüsle savaşırken tıp bilimi elimizde kalacak", Osman Ulagay, "Trump virüs krizini seçim için kullanıyor" başlıklı yazıları kaleme aldılar.

Yemek kültürü yazarları Deniz Alphan ve Hülya Ekşigil, 5. sayıda gazeteci Mirgün Cabas'ı konuk ettiler.

Haftalık Gazete hakkında

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.