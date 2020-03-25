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Koronavirüs

Koronavirüs'ten korunmak için içmişlerdi; İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

20 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

25 Mart 2020 15:46

İstanbul'da yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için saf alkol tüketerek yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi. 

Koronavirüs'ten korunmak için vücuduna ispirto süren ve aşırı miktarda saf alkol içen Türkmenlerden  hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 10 zanlı ise Bakırköy Adliyesine sev edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yetkililer,  tüm vatandaşları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) veya diğer hastalıklardan korunmak adına saf alkol ya da sahte içki tüketmemeleri konusunda uyardı.

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