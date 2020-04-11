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Koronavirüs'ten hayatını kaybeden eczacının talebine verilen yanıt hakkında Belediye Başkanı'ndan açıklama

11 Nisan 2020 22:03

İstanbul Sancaktepe’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş’un eczanesinin dezenfekte edilmesi için belediyeye ilettiği talebe hayatını kaybettikten sonra gelen  vetartışma yaratan yanıt ile ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü açıklama yaptı. Döğücü, “Yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki talep üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış” dedi.

Sancaktepe'de eczacılık yapan 37 yaşındaki İsmail Durmuş, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Durmuş'un 18 Mart'ta eczanesinin dezenfekte edilmesi için Twitter hesabından Sancaktepe Belediyesi'ne ilettiği talebe gelen yanıt sosyal medyada tartışma yarattı. Durmuş'un talebine yanıt 24 gün sonra hayatını kaybettikten sonra geldi.

Belediye Başkanı açıklama yaptı

Durmuş, Twitter'dan paylaştığı mesajda “Değerli ilgili yetkililer Sancaktepe bölgesinde yer alan eczanelerimizin dezenfekte edilmesini talep ve rica ediyoruz. Az önce karşımda yer alan aile sağlığı merkezi dezenfekte edildi ama ricalarımıza rağmen eczanemiz edilmedi” demişti.

Sancaktepe Belediyesi bugün mesaja geri dönerek iletişim bilgilerini istedi. Sosyal medyada tartışma yaratan yanıt ile ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından “Minnettar olduğumuz bir eczacımızı kaybettik, İsmail Durmuş. Geride kalan minicik bebek ve gözü yaşlı eş varken kelimeler beyhude kalıyor. Yaşadığımız hassas durumla ilgili bir açıklama yapmamız geride kalanlara borcumuz” diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Talep üzerine dezenfekte çalışması yapılmış"

Döğücü, sosyal medyadan talebe verilen yanıt üzerine soruşturma başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Gördük ki, İsmail Durmuş'un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış.

Sayın İsmail Durmuş'un eşi ve henüz altı aylık bebeği başta olmak üzere, bütün ailesine, eczacı camiasına başsağlığı diliyorum. Eşi ve bebeği artık bize emanettir."

Fotoğrafı paylaşıldı

Döğücü, Durmuş'un eczanesinde yapılan dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğrafı da paylaştı. Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada Durmuş'un eczanesine 30 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde dezenfekte için gidildiği belirtildi.

TIKLAYIN -24 gün önce eczanesinin dezenfekte edilmesini istemişti; belediye ölümünden sonra yanıt verdi

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