Koronavirüs'ten hayatını kaybeden Burhan Kuzu, virüs kaynaklı ölümler için ‘sosyal medya abartısı’ demişti

Yaklaşık iki haftadır gördüğü Koronavirüs tedavisinin ardından hayatını kaybeden eski AKP milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, virüs kaynaklı ölümler için ‘sosyal medya abartısı’ demişti.

Kuzu'nun, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 23 Mart tarihinde Covid-19'a ilişkin paylaştığı bir mesajı sosyal medyada tekrar gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Kuzu'nun Koronavirüs'ü Ebola, Sars ve Mers virüsüyle karşılaştırarak, "Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü Peki neden dünya diken üstü?" ifadelerini hatırlattı.

Kuzu, Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyada yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de de ilk kez görülen mart ayında sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Ebola 1976’da 13 bin; Sars 2002’de 8 bin; Mers 2012’de 858; Domuz gribi 2009’da 8238 can aldı. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19’dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?"

Burhan Kuzu'nun oğlu Süleyman Kuzu, babasının vefatına ilişkin şunları kaydetmişti:

"Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz.”

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