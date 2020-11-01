Eski AKP milletvekili, anayasa hukukçusu Burhan Kuzu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Üç dönem AKP’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır Koronavirüs tedavisi görüyordu.

Sözcü'ye konuşan oğlu Süleyman Kuzu, “Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 2 haftadır Koronavirüs tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden Burhan Kuzu için kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.

Baş sağlığı mesajları

İstanbul Esenler Belediye Başkanı, AKP'li Tevfik Göksu, kişisel sosyal medya hesabından Burhan Kucu için baş sağlığı mesajı yayımladı. Tevfik Göksu, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanımız Burhan Kuzu hocamızın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşaallah" ifadelerini kullandı.

Şu anda Koronavirüs tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medya hesabından Burhan Kuzu için, "AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu’ya Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.

AKP 27. dönem milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "AK Parti kurucular kurulu üyemiz 22. 23. 24. dönem milletvekilimiz Prof. Dr. Burhan KUZU Hocamızın vefatını Derin bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Ailesine,Sevenlerine Camiamıza sabırlar diliyorum" mesajını yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AKP eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Bir süredir Covıd tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.