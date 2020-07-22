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Kültür-Sanat
BBC Türkçe

Koronavirüs'ten etkilenen müzik dergisi Q, son sayısını çıkarıyor

22 Temmuz 2020 11:55

İngiliz müzik dergisi Q'nun editörü Ted Kessler, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ''Pandemi bizi bitirdi'' diyerek derginin 28 Temmuz'da son sayısının çıkacağını duyurdu.

Albüm kritikleri, röportajlar, özel dosyaların yanı sıra film ve konser değerlendirmeleriyle de bilinen Q, “100 Greatest” başlıklı listeleriyle de tanınıyor. CD dönemine denk gelen yayıncılığını, her ay bir CD hediye ederek yaygınlaştıran Q ekibi, her sayısına gizli bir mesaj yerleştirip okuyucularının bunu bulmasını bekliyordu.

Ted Kessler, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada “Q’yu su üstünde tutamadığım için özür dilemem gerek” derken, pandemi döneminin dergiyi fazlasıyla olumsuz etkilediğini belirtti. Kessler, son Q sayısında yer alacak editör mektubunu da Twitter’dan paylaştı.

İlk sayısı Ekim 1986’da yayımlanan müzik dergisi, gelecek hafta yayımlanacak son sayısının kapağına derginin geçmiş sayılarının üst üste dizildiği bir fotoğrafı koydu.

 

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