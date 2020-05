Türkiye'de Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişi sayısının yükselmesi ile birlikte tedbirler arttı. Eğlence merkezlerinden sonra restoran, kafeler için kapatma kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı endişesi taşıyanlar marketlere akın etti. Bir Ankaralı “Küçük kıyameti yaşıyoruz, hepimiz tedirginiz” derken bir başkasının, “Koronavirüs'ten değil, aç kalmaktan korkuyorum” dedi. İhtiyaç fazlası ürün alanlara ise tepki vardı.

Çin’de ortaya çıkan, dünyada 100’den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs'ün Türkiye’de de görülmesinin ardından salgın tehlikesine karşı önlemler artırıldı. İlk ve ortaöğretimle üniversitelerin tatil edilmesi, maçların seyircisiz oynanması kararlarına yurt dışından gelenlere karantina, eğlence mekânlarının kapatılması ve camilerle ilgili önlemler eklendi. En son restoran ve kafelerin bulunduğu çok sayıda işletmenin belirsiz bir tarihe kadar kapatılma kararı sokağa çıkma yasağı endişelerini artırdı. Son gelişmeler marketlere akın edilmesine yol açtı. Marketlerdeki gıda, temizlik tuvalet kağıdı ve kişisel bakım reyonlarındaki raflar boşalmaya başlarken insanlar kasalarda uzun kuyruklar oluşturdu.

"Küçük kıyameti yaşıyoruz"

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Ankara Çankaya’daki bir markette alışveriş yapan bazı müşteriler maske takarak gelmişti. Maske takanlar, hiçbir koruma önlemi almadan gelenlere tepki gösterirken, bir kişi de market görevlisinden her alışverişten sonra kasayı dezenfekte etmesini rica etti. Bakanlığın açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağının ilan edilebileceğini düşünenler, evde kendilerini uzun süre idare edecek erzak aldıklarını söyledi. Bir Ankaralı, “Önümüzü göremiyoruz, o yüzden ne bulduysak alıyoruz. Her an sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Küçük kıyameti yaşıyoruz. Hepimiz tedirginiz” derken, bir diğeri ise, “Özellikle makarna, un, yağ, kolonya, sirke ve ekmek aldık. Bir süre bizi idare eder. Bu süreçte marketler kazandı” serzenişinde bulundu.

"İhtiyaç fazlası alınan ürünler çöp olacak"

Bir daha dışarı çıkmak zorunda kalmamak için birkaç aylık erzak satın aldığını belirten bir Ankaralı da, “Koronavirüs'ten değil, aç kalmaktan korkuyorum” diye konuştu. Diğer yandan bazı müşteriler de ihtiyaç fazlası ürün alanlara tepki göstererek, alınan ürünlerin çoğunun çöpe gideceğini, paniğe kapılarak bu kadar çok alışveriş yapmanın akıllıca olmadığını söyledi.

Öte yandan uzun kuyruklar oluşan bir markette çalışan görevliler, yoğunluğun birkaç gündür devam ettiğini, bakanlığın son açıklamalarının ardından yoğunluğun daha da arttığını söyledi. Gün içerisinde yüzlerce insanla iletişim kuran ve sürekli parayla, alışveriş kartıyla temas halinde olan kasiyer ve satış görevlilerinin korona virüsüne karşı aldığı tek önlem ise eldiven takmak oldu.

"Biz insan değil miyiz"

Bir market görevlisi, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin dahi kendileri için bir anlam ifade etmediğini belirterek, “Bizim için değişen bir şey yok. Belirli saatlerde marketler açık olacak ve biz yine işe geleceğiz. Bize izin yok. Biz insan değil miyiz?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bu günlerde alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar ve gıda satış noktalarında çalışanların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı, önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Gürer yaptığı açıklamada, marketlerde, alışveriş merkezleri ile restoranlarda çalışan sayılarının artırılması, kasiyerlerin çalışma sürelerinin kısaltılması, belli süre aralığı ile dinlenmelerinin sağlanması, gerekli hallerde de maske ve eldiven kullanmalarının zorunlu hale getirilmesi, her satıştan sonra ellerini dezenfekte edebilecekleri ortamın sağlanması önerilerinde bulundu.