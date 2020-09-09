Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem: Kan temizleme

Bilim insanları, sünger gibi çalışan boncuklarla dolu bir filtreyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının kanının temizlenebileceğini açıkladı. ABD’de üretilen ve sepsis hastaları için hali hazırda kullanılan CytoSorb adlı cihaz, hastaların kanını saflaştırarak sitokin adı verilen toksik bileşikleri ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar, bu şekilde Covid-19 hastalarının ölümüne neden olan ve aşırı bağışıklık tepkisinin sonucunda ortaya çıkan sitokin fırtınasının önüne geçilebileceğini söyledi.

Şimdiye kadar 30 ülkede bin 200'den fazla hasta tedavi edildi

Öte yandan, şu anda cihazın Covid-19’a karşı test edildiği ve şimdiye kadar 30 ülkede bin 200'den fazla hastanın tedavi edildiği açıklandı.

Sepsis tedavisinde kullanılıyor

Araştırmacılar, cihazın vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkmasına ve çoklu organ yetmezliklere neden olan sepsis hastalığını tedavi etmek için geliştirildiğini açıkladı. Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsisin tedavisi için CytoSorb’un kullanımı hali hazırda ABD’de ve İngiltere’de onaylandı.

FDA ağır Covid-19 hastalarında kullanımını onayladı, NHS kılavuz yayınladı

Diğer taraftan, Nisan ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cihazın Covid-19 nedeniyle meydana gelen sitokin fırtınalarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini ve ağır hastalarda kullanılabileceğini açıkladı. Mayıs ayında ise İngiltere Ulusal Sağlık Enstitisü (NHS), kan temizleme yönteminin coronavirüse karşı kullanımıyla ilgili bir rehber yayınladı.Rehber, Çin, Almanya ve İtalya'daki üç deneyden elde edilen verilere dayanarak hazırlandı.

Söz konusu deneylerin birinde, 48 saat boyunca kanı CytoSorb filtresinden geçirilen 11 ARDS (Akut Solunum Yolu Sıkıntısı) hastasının enfeksiyon oranların önemli bir azalma görüldü.