Koronavirüs tedavisi gören, oksijen tüpüne bağlı hasta sigara içmek isteyince hastanede yangın çıktı!

Polonya'da hastanede Koronavirüs tedavisi gören ve oksijen tüpüne bağlı hasta, sigara içmek isteyince yangına yol açtı.



Polonya'nın Lodz kentindeki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisi gören bir kişinin sigara içme isteği yangına yol açtı.



Hastane kaynaklarından yapılan açıklamada, Koronavirüs hastaları için ayrılan izole bölümde yatan hastanın solunum yetmezliği nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olduğu esnada sigara içmeye kalkıştığı belirtildi.



İsmi açıklanmayan hastanın çakmağı ateşlemesiyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın hastane personelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Yangının ardından sigara içmek isteyen hastanın elinde yanıklar oluşurken, yatağı ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.

Elindeki yanıklara müdahale edilen adamın hakkında polis tarafından soruşturma başlattığı bildirildi.(İHA)