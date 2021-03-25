Hastanede Koronavirüs tedavisi gören Nuri Alço taburcu oluyor

Müzisyen Onur Akay, Koronavirüs tedavisi sebebiyle iki gün önce hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun yarın taburcu edileceğini söyledi.

Yaptığı açıklamada Akay bu haberi ''Değerli oyuncumuz Nuri Alço'nun sağlık durumunun çok iyi olduğunu öğrendim. Zaten durumu hiç ağırlaşmamış, doktorları yaşından dolayı tedavisinin hastanede devam etmesini istemiş ve kendisi de hastaneye yatmış. Hastanede bulunduğu süre zarfı içinde solunum sıkıntısı yaşamamış ve tadavisine normal odada devam edilmiş. Nuri Alço yarın, 26 Mart Cuma günü taburcu oluyor'' diyerek duyurdu

69 yaşındaki usta oyuncunun eşi Burcu Sezginoğlu, ''Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım." diyerek Alço için dua istemişti.