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Koronavirüs

Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı Arusoğlu yaşamını yitirdi

02 Ekim 2020 14:37

Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu (56), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir Koronavirüs tedavisi gören Bozova eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, durumu ağırlaşınca Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Arusoğlu yaşamını yitirdi. Arusoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Arusoğlu'nun cenazesi, Bediüzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede vatandaşların maske taktığı, ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. (DHA)

 

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