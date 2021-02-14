Koronavirüs'te yerinde karar dönemi yarın başlıyor; il bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "yerinde karar dönemi" yarın başlıyor. İl bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak
Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti.
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