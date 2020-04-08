Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vuhan'da kısıtlamalar kalkıyor, yeni bir aşamaya geçiliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 bini aştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de dün itibariyle vaka sayısı 399 bini aşarak 400 bine yaklaştı. ABD genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Ülkede salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta 4 bin kişi hayatını kaybetti.

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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan şehrinde karantina kısıtlamaları bugün esneyecek. Uzmanlar bir süredir ülkeye yurt dışından gelenler dışında yeni vaka görülmezken uzmanlar Çin'in salgınla işinin bitmediği yalnızca "yeni bir aşamaya girildiğini" vurguladı.

Koronavirüs'ün en çok etkilediği Avrupa ülkeleri olan İtalya, İspanya, Fransa, Almanya salgında 100 bin vaka sayısını aştı.

Türkiye'de açıklanan son verilere göre vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi. Toplam 725 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bugün (8 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da son 24 saatte 541 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.

İtalya'da 542 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 kişi artarak 17 bin 669'a yükseldi.

Vaka sayısının 1195 artarak 95 bin 262'ye çıktığı, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de 828 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saat içinde Koronavirüs testleri pozitif çıkan 828 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece İngiltere'deki hastanelerde ölenlerin sayısı 6 bin 483 oldu. Galler'de ise son bir günde 33 hasta öldü ve toplam sayı 245'e yükseldi. Galler'deki vaka sayısı da 284 artarak, 4073'ü buldu. Kuzey İrlanda'da da hastanelerde 5 kişi öldü ve ölü sayısı 78 oldu. Kuzey İrlanda'daki vaka sayısı da 84 yeni vakayla 1339'a yükseldi. İskoçya'da ise 70 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Krallık'taki genel durumla ilgili verileri daha sonra Sağlık Bakanlığı açıklayacak.

ABD'de Koronavirüs'ten rekor ölüm

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 7 Mart Salı günü ABD'de bugüne kadar Koronavirüs'ten en fazla can kaybının yaşandığı gün oldu. Ülkede bir günde 1858 kişi Koronavirüs'ün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 806'sı New York'ta yaşıyor. ABD'de Koronavirüs salgınının merkezine dönüşen kentte Koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. New York'ta Pazartesi günü de 731 kişi yaşamını yitirmişti.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini aştı

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi. Britanya Başbakanı Johnson hâlâ yoğun bakımda

12 gündür Koronavirüs tedavisi gören fakat son iki gündür durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson hâlâ yoğun bakımda. Johnson'a yoğun bakım ünitesinde "standart oksijen tedavisi" yapılıyor. Başbakanın solunum cihazına bağlanmadığı bildirilirken, ihtiyaç halinde hastanede kullanılabilecek cihaz olduğu aktarıldı.

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Hindistan'ın Mumbai kentinde karantina en az 30 Nisan'a kadar sürecek

Hindistan'ın Mumbai kentinde Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler en az 30 Nisan'a kadar sürecek. Başbakan Narendra Modi'nin ülke genelinde aldığı karantina kararının gelecek hafta sonlanması beklenirken şehirlerde farklı tedbirler alınabiliyor.

Yeni Zelanda'da umut veren gelişme

Yeni Zelanda, Çarşamba günü 50 yeni Koronavirüs vakası kaydetti. Bir aydır süren Koronavirüs önlemlerini uygulayan Yeni Zelanda için bu hafta vaka sayısındaki artışta azalma görülmeye başladı.

Yeni Zelanda'da toplamda bin 210 Koronavirüs vakası tespit edildi.