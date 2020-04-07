Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla vaka görüldü

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 1 milyon 347 bini aştı. Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 bini geçti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 368 binden fazla olarak kaydedildi. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 binden fazla oldu.

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Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya ve İspanya'da virüsün artış grafiğinde düşüş sinyalleri görülmeye başladı. Öte yandan Fransa'da dün 24 saatte 833 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu, salgının ülkeye girişinden bu yana görülen en yüksek ölü sayısı oldu.

Britanya'da Koronavirüs vaka sayısı 52 bini aşarken dün akşam saatlerinde Koronavirüs tedavisi için hastanede olan Başbakan Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi geldi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de ise dün bir eşik aşıldı. Virüsün ortaya çıktığı zamandan bu yana Çin'de dün hiç Koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Koronavirüs vaka sayısı 30 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 649'a yükseldi.

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Bugün (7 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da bir günde rekor ölüm

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

İtalya'da 604 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya’da son bir günde 604 kişi daha hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam can kaybı 17 bin 127’ye ulaştı.

Vaka sayısı ise bir gün içinde 3.039 artarak 135 bin 586’ye çıktı. Bir gün içindeki vaka artışı yüzde 2,3 ile bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de 1339 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.

Britanya'da ölü sayısı 5 bini geçti

Britanya'da son 24 saatte 758 kişinin öldüğü açıklandı. Koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 655’e yükseldi.

İspanya'da 743 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da Koronavirüs nedeniyle bir günde 743 kişi öldü. Ölü sayısı 13 bin 798’e yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, 5 bin 478 kişinin daha enfekte olduğunu ve vaka sayısının 140 bin 510’a çıktığını duyurdu.

İspanya’da son dört gündür ölüm oranlarında düşüş yaşanıyordu ancak bir gün önceki gün 637 olarak kaydedilen ölü sayısında artış gözlemlendi.

Güney Kore'de 50'den az vakanın görüldüğü ikinci gün

Güney Kore'nin yeni tip Koronavirüs vaka sayısı ikinci gününde de 50'den daha az olarak kaydedildi. Ülkede görülen Koronavirüs vaka sayısı 10 bin 331 olarak kaydedildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 192 oldu.

Japonya'da bir günde 250'den fazla vaka

Japonya'da 252 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 618'e çıktı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün ülkedeki birkaç bölgede OHAL ilan edileceğini duyurmuştu. Japonya'nın olağanüstü hâlinin diğer ülkelerden farklı olacağını ve yaklaşık bir ay süreceğini söyleyen Abe, OHAL'in ayrıntılarını bugün açıklayacak.

Irak'ta ölü sayısı 65'e yükseldi

Irak'ta ilk olarak Şubat ayında tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 122'ye, ölü sayısı ise 65'e ulaştı.



Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının ise 91 atarak bin 122'ye yükseldiği aktarılırken 373 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtildi.