Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Kolombiya'da 'ulusal karantina' kararı alındı

T24 Dış haberler

Dünya çapında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 275 bini aştı. Bugüne kadar virüs kaynaklı sebeplerle 11 bin 397 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 670'e yükseldiğini ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle tüm vakıf ve özel hastaneleri "pandemi" hastanesi ilan etti.

Koronavirüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra salgının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da dün virüs kaynaklı 627 ölüm yaşandı. Ülkede şu ana kadar 47 binden fazla vaka görüldü ve 4 bin 32 kişi hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - Koronavirüs'te dün ne oldu? | İtalya'daki ölüm vakaları Çin'i geçti

Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 21 bini, Almanya'da 19 bini, Fransa'da ise 112 bini aştı. Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'da sokağa çıkma yasağı ilân edildi.

ABD'de de eyaletler vakaların hızlı artışını durdurmak için önlemler alınıyor. New York'ta iş yerleri kapatırken, California'da 'evde kal emri' verildi. ABD'de 19 bin aşkın Koronavirüs vakası bulunuyor.

Bugün (21 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

ABD'de son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 302, ölü sayısı 50 kişi arttı

ABD'de son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 302, ölü sayısı 50 kişi arttı. Virüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı.

Singapur'da Koronavirüs'ten ilk can kaybı

Singapur Cumartesi günü ülkede Koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunlar, şehir devletteki COVID-19 kaynaklı ilk ölümler. Cumartesi günü ülkede 47 yeni Koronavirüs vakasının görüldüğü ve bunların çoğunun yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı. Şehir devlette şimdiye kadar 432 vaka görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk ölüm

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) resmî haber ajansı, Sağlık Bakanlığı’nın Cuma günü ülkedeki ilk iki ölümü duyurduğunu bildiridi. Her iki kişinin de altta yatan başka sağlık sorunlarının olduğu kaydedildi. 140 Koronavirüs vakası olan BAE, oturum izni olanlar da dahil olmak üzere bütün yabancıların geçici olarak ülkeye girişini yasakladı.

Finlandiya'da ilk ölüm

Finlandiya Ulusal Sağlık Enstitüsü, Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Ulusal Sağlık Enstitüsü (THL), Finlandiya'da hayatını kaybeden kişinin çok yaşlı ve başkent Helsinki'de yaşadığını açıkladı. Konu ile ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceği bildirildi. Finlandiya'da son bilgilere göre vaka sayısı ise 571'e yükseldi.

Mısır'da camiler kapatıldı

Mısır’da camiler Koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta boyunca kapatıldı.

Hollanda'da 3 Türk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hollanda'da 3 Türk virüs nedeniyla hayatını kaybetti. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli Hollanda'da ölenlerin 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu açıkladı. Dişli, 5 Türk’ün de korona virüsünden yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayısının 534 artarak 2994’e, ölü sayısının ise 30 artarak 106’ya çıktığını belirtmişti.

Gürcistan Başbakanı olağanüstü hal ilan edilmesini istedi

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkenin devlet başkanında olağanüstü hal ilân etmesini talep ettiğini duyurdu. Eğer devlet başkanı talebi kabul edilirse teklif parlamentoya sunulacak. Parlamentonun da destek vermesi halinde ülkede 1 aylığına OHAL ilan edilecek.

İran'da son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 123 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 1556'ya yükseldi. Ülkedeki enfekte kişi sayısı ise 20 bini aştı

Kolombiya karantina altına alınıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, tüm ülkeyi 19 gün boyunca karantina altına almaya karar verdiklerini ifade etti. Karantina kararı salı günü yürürlüğe girecek ve o zaman kadar da başkent Bogota'da 'karantina tatbikatı' yapılacak. Ülkede şu ana kadar 158 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.

Tayland'da 89 yeni vaka

Tayland, şu ana kadar en fazla günlük vaka artışını yaşadı. Asya ülkesinde 89 yeni Covid-19 vakası görüldüğü açıklandı.

2 Afrika ülkesinde daha ilk vakalar

Batı Afrika’daki ada ülkesi Kabo Verde ile Nijer'de ilk Koronavirüs vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Kabo Verde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye 9 Mart'ta giden 62 yaşındaki İngiliz vatandaşında 16 Mart'ta öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş görüldüğü belirtildi.

Küba, ülkeyi giriş- çıkışlara kapatıyor

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel, Covid-19'u, "benzeri görülmemiş bir zorluk" olarak nitelendirerek, "Ülkeye girişe bir düzenleme getireceğiz, yalnızca Küba'da ikamet edenler ülkeye girebilecek. Ekonomik faaliyetleri güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.