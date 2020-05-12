Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Rusya, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 177 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 286 bine ulaştı.

En fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de şu ana kadar en az 1 milyon 347 bin kişi enfekte oldu. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80 bini geçti.

Son haftalarda günlük vaka artış sayısı 10 binin üzerinde seyreden Rusya'da dün artan vakalarla birlikte 221 bin 334 kişi enfekte oldu. Rusya, vaka sayısı olarak İtalya ve Britanya'yı geçti.

TIKLAYIN- Koronavirüs'te dün ne oldu? | Rusya'da vaka sayısı İtalya ve Britanya'yı geçti

Britanya'da hükûmet, dün ülkenin aşamalı olarak Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme planlarını açıkladı. Dışarıda yapılan aktivitelere izin verilen ve evden çalışamayan işletmelerin işe dönmesini öngören planı açıklarken Britanya Başbakanı Boris Johnson, "Kısıtlamalar daha uzun sürebilir, beklenen Covid-19 aşısı hiç gelmeyebilir" dedi.

Bugün (12 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransada 348 ölüm

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak 26 bin 991'e yükseldi.

ABD'de 1931 ölüm

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1931 artarak 81 bin 987’ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayısı İspanya'yı da geçti

Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Covid-19 vaka sayısıyla İspanya'yı da geçerek salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

New York Valisi Cuomo: Normalleşmede ilk aşamada inşaat ve imalat sektörleri açılacak

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de Covid-19 vaka ve ölümlerinin en fazla görüldüğü eyalette kısıtlamaların aşamalı olarak hafifleme planını açıkladı.

Cuomo, ilk aşamada inşaat ve imalat sektörlerinin döneceğini, ikinci aşamada gerekli ve düşük riskte işletmelerin açılacağını söyledi.

Aşamalar arasında 2 hafta bekleneceği ve vaka sayılarının gözlemleneceği belirtildi.

Vuhan şehir geneli teste başlayacak

Koronavirüs'ün ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti, uzun zaman sonra yeni vakaların görülmesiyle ikinci dalgayı önleme çalışmalarına başladı. Vuhan'da 10 günlük test süreci başlatılacak.

10 gün boyunca kentin bölgelerinde bütün Covid-19 vakaları testle tespit edilecek.