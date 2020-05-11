Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Rusya'da vaka sayısı İtalya ve Britanya'yı geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4.1 milyonu geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 282 bin 719'a ulaştı.

Dünyada en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 1.3 milyon kişi enfekte olurken 79 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 3 Nisan'dan bu yana ilk kez yeni vaka tespit edildi. Vuhan'da Covid-19'a yakalandığı tespit edilen hastanın durumunun ağır olduğu, eşinin de testinin pozitif çıktığı fakat asemptomatik olduğu belirtildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırmaya başlayan Almanya'da virüsün bulaşma kat sayısı yeniden artmaya başladı. Almanya'da Koronavirüs salgınını takip eden Robert Koch Enstitüsü, geçen haftalarda 1'in altında düşen bulaşma kat sayısı R'nin 1.1 seviyesine çıktığını açıkladı.

Bugün (11 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Rusya'da vaka sayısı İtalya ve Britanya'yı geçti

Rusya'da yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 221 bin 244'e çıktı. Rusya, böylece Covid-19 vaka sayısı sıralamasında en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya ve Britanya'yı geçti.

Yapılan açıklamaya göre 24 saat içinde 11 bin 656 kişi enfekte oldu.

Hindistan'da günlük rekor vaka artışı

Hindistan'da son 24 saat içinde 4 bin 213 vaka kaydedildiği açıklandı. Hindistan'da vaka görüldüğünden beri günlük en yüksek vaka artışı yaşanmış oldu.

Hindistan'da vaka sayısı 67 bini geçti.

Japonya'da 70 yeni vaka

Japonya'da son 24 saatte 70 yeni Koronavirüs vakası kaydedilirken 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 16 bin 510 oldu.