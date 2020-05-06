Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 3.7 milyona yaklaştı

Dünya genelinde 3.6 milyondan daha fazla insanın enfekte olduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği ABD'de son verilere göre 1.23 milyon yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 72 bin insan hayatını kaybetti.

Avrupa'da Koronavirüs'ten en fazla etkilenen ülkeler olan İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da vaka ve ölüm artışındaki düşüş eğilimi sürüyor.

Fransa'da bir hastane eski zatürre hastalarının örneklerini yeniden test etti. Testler sonucunda hastanede bir adamın 27 Aralık'ta, Fransa hükûmeti ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasını açıklamadan önce enfekte olduğunu ortaya koydu.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı.

Bugün (5 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İspanya'da 244 yeni ölüm

İspanya'da ölü sayısı üç gün üst üste 200'ün altında kaldıktan sonra bugün 244'e çıktı. Sağlık yetkilileri ülkedeki ölü sayısının 25 bin 817'ye yükseldiğini ve baka sayısının da 220 bin 325 olduğunu duyurdu.

Arap ülkelerinde Covid-19 kaynaklı can kaybı artıyor

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 13'e yükselirken, Bahreyn ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve ülkedeki can kaybının 13'e ulaştığı belirtildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ülkede 41 kişinin daha enfekte olduğunu açıkladı. Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu, toplam vaka sayısının 1022'ye çıktığı kaydedildi.

Tayland'da son 24 saatte tek vaka

Tayland'da dün yeni tip Koronavirüs kaynaklı tek ölüm ve bir yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Taylan'da toplam 2 bin 989 vaka görüldü ve 55 ölüm yaşandı.