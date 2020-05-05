Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 3.5 milyonu aştı; Avrupa ülkeleri kısıtlamaları gevşetiyor

Dünya genelinde 3.5 milyondan daha fazla insanın enfekte olduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka ve can kaybının kaydedildiği ABD'de son verilere göre 1.1 milyondan fazla vaka ve 68 binden fazla can kaybı yaşandı.

Avrupa'da Koronavirüs'ten en fazla etkilenen ülkeler olan İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da vaka ve ölüm artışındaki düşüş eğilimi sürüyor. İtalya'da dün normalleşme adına ilk adımlar atıldı. İtalya'da aktif tedavi gören yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 binin altına düştü.

Yunanistan'da da vaka artış hızındaki düşüşle birlikte dün, 42 gün süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe önlemlerine uyarak hayata dönebilecek, işletmeler yeniden açılabilecek.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 167 bini geçti.

Bugün (5 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Rusya'da bir günde 10 bin 102 vaka kaydedildi

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 102 yeni tip Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısıı 155 bin 370'e çıkarken, can kaybı sayısı da bin 451 oldu.

Fransa'da ilk vakalar hükûmetin açıkladığından bir ay önce varmış

Fransa'da bir hastane eski zatürre hastalarının örneklerini yeniden test etti. Testler sonucunda hastanede bir adamın 27 Aralık'ta, Fransa hükûmeti ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasını açıklamadan önce enfekte olduğunu ortaya koydu.

İsrail'de mağaza ve alışveriş merkezleri açılıyor

İsrail, yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarından aşamalı olarak çıkıyor. Market ve alışveriş merkezleri perşembe günü açılacak. 50 kişiyi aşmayacak şekilde sosyal mesafeyi dikkate alarak bir araya gelmeler serbest olacak. Aile ziyaretleri yapılabilecek. Öte yandan ülkede vaka durumu kötüye giderse kısıtlamalar yeniden gündeme gelecek.