Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2 milyon 300 bini aştı. Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 160 bini geçti.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de 33 bin 400 yeni vaka kaydedildi, toplam sayısı 737 bini geçti. ABD'de 38 binden fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'de son bir ayın en düşüğü olarak bir gün içinde 16 yeni vaka kaydedildi. Çin'de kayıtlı 82 bin 735 Koronavirüs vakası varken 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde ölü sayısı 150 bini aştı

200 bine yakın Koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da alınan tedbir kısıtlamalarının bir 15 gün daha, yani 9 Mayıs'a kadar uzatılması gündeme geldi.

Bugün (19 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 433 kişi öldü

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

Fransa'da ölü sayısı 20 bine yaklaştı

Fransa’da yeni tip Koronavirüs'ten son 24 saatte 395 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 19 bin 718’e ulaştı.

ABD'de ölenlerin sayısı 40 bini aştı

ABD'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 265'e yükseldi.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 453 oldu

İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artışla 20 bin 453'e çıktı.

Rusya'da bir günde 6 binden fazla yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 60 yeni Koronavirüs vakası daha tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 42 bin 853’e yükseldi.

Yeni vakaların 3 bin 570’i Moskova’da kaydedildi, böylece başkentteki vaka sayısı 24 bin 324’e çıkmış oldu. Moskova bölgesinde 709, Nijnıy Novgorod bölgesinde 129, St. Petersburg’da 114 vaka tespit edildi.

Güney Kore'de yeni vaka sayısı uzun zaman sonra tek hane

Güney Kore'de 8 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ülkedeki vaka sayısı 10 bin 661'e çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Güney Kore'de 18 Şubat'tan bu yana tek haneli vaka sayısı görülmemişti.