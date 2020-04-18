Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde ölü sayısı 150 bini aştı

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 2 milyon 250 bine yaklaştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bini aştı.

Dünyada en fazla vakanın yaşandığı ABD'de 702 binden fazla vaka kaydedildi. ABD'de en az 37 bin ölüm meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı. Daha önce bu sayı 100 ila 240 bin arasında olarak belirlenmişti.

Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başlarken, dün kentteki verilere düzenleme yapıldı ve ölü sayısı kayıtları yüzde 50 oranında arttırıldı. Bu, Çin'in gerçek verileri açıklamadığı konusundaki tartışmaların büyümesine sebep oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 138 bini aştığı Almanya'da 1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı yine düştü. Robert Koch Enstitüsü dün, ülkede Covid-19 hastalarının 1 kişiden daha az insana hastalığı bulaştığını duyurdu.

Türkiye'de vaka sayısı dün açıklanan verilere göre, 78 bin 546'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1643'e çıktı.

Bugün (18 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölü sayısı 20 bini geçti

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e yükseldi.

ABD'de ölüm sayısı 37 bine yükseldi

ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

Britanya'da 888 ölüm

Britanya'da son 24 saatte 888 kişinin daha eklenmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 464'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 114 bini aştığı kaydedildi.

İsveç'te son 24 saatte 111 ölüm

İsveç'te Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 111 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1511'e çıktı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 606 artarak, 13 bin 822'ye yükseldi.

Hollanda'da 142 kişi daha hayatını kaybetti

Hollanda'da Covid-19 nedeniyle 142 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 3 bin 601'e yükseldi. Son bir günde 1140 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 31 bin 589'a ulaştı.

İspanya'da ölü sayısı 20 bini aştı

İspanya'da son 24 saatte 585 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 43'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 192 bine yaklaştı.

İran'da ölü sayısı 5 bini aştı

İran'da son 24 saat içinde Koronavirüs kaynaklı 73 ölüm yaşandı. Ülkede salgın boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 31'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı bin 374 yükselerek 80 bin 868'e çıktı.

Meksika'da 60 yeni ölüm

Meksika'da 578 yeni vaka tespit edildiği ve 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu vesileyle Meksika'da tespit edilen yeni tip Koronavirüs vakası sayısı 6 bin 875'e yükseldi ve ölü sayısı 546'ya çıktı.

Almanya'da 3 binden fazla yeni vaka

Koronavirüs'le mücadelede başarılı bir perofromans sergileyen Almanya'da vaka sayısı dört gün peş peşe tırmandı. Robert Koch Enstitüsü'nün bugün yaptığı açıklamada ülkede 3 bin 609 yeni vaka tespit edildiğini ve 242 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 137 bin 439'a, ölü sayısı ise 4 bin 110'a yükseldi.

Tayland'da dün Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Tayland, ülkede dün sadece 33 yeni tip Koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve hayatını kaybeden olmadığını duyurdu. Tayland'da şu ana kadar 2 bin 733 vaka görüldü ve 47 kişi hayatını kaybetti.