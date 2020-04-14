Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2 milyona yaklaşarak 1 milyon 920'yi gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünya genelinde 120 bini geçti.

En fazla vakanın ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 582 bini aştı. Bütün eyaletlerinde 'felaket' ilan edilen ABD'de Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde Covid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı

Günlük yeni Covid-19 vakası grafiklerinde düzleşme başlayan Avrupa ülkeleri izolasyondan aşamalı çıkışın planlarını oluşturmaya başladı. Almanya, geçen hafta sonu iyileşen hastaların yeni Koronavirüs vakalarını geçmesinin ardından bu çarşamba izolasyondan çıkışı görüşecek.

90 bine yakın Koronavirüs vakasının olduğu Britanya'da ise henüz pik noktasına ulaşılmadığı için izolasyon kurallarının süreceği belirtildi. 137 binden fazla vakanın görüldüğü Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün izolasyonun en az 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü İspanya'da ise işletmelerin bu haftadan itibaren adım adım açılması bekleniyor.

18,328 vakanın kaydedildiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı basın açıklamasında karamsar konuştu. Putin, "Kötü bir noktaya doğru gidiyoruz" dedi.

Bugün (14 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da ölü sayısı 21 bini geçti

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi

İran'da 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin bir ayın sonunda ilk kez günlük sayısının 100'ün altına düştüğünü duyurdu. İran'da 24 saat içinde 98 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı

Koronavirüs kaynaklı günlük ölümlerin azalmaya başladığı İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.

İspanya'da izolasyondan aşamalı çıkış kapsamında bu haftadan itibaren bazı işletmeler açılmaya başlıyor.

Çin'de iki aşının klinik testleri başlıyor

Çin, deneysel iki yeni tip Koronavirüs aşısının klinik denemelerine onayladığını açıkladı. Söz konusu iki aşı, Pekin merkezli Nasdaq listesinde yer alan Sinovac Biotech şirketi ile Çin Ulusal Eczacılık Grubu'na bağlı Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün işbirliğiyle geliştirildi.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a uzatıldığını duyurdu. Modi, "Hindistan sorunun tırmanmasını beklemedi. Görüldüğü anda hızlı kararlar almaya çalıştık" dedi.

Hindistan'da 10 bin 453 Koronavirüs vakası kaydedildi.

New York Valisi: En kötüsü geride kaldı

ABD'de Koronavirüs'ten en fazla etkilenen New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, hünlük Koronavirüs basın brifinginde konuştu. Cuomo bir grafik göstererek New York'ta ölüm sayısının artık yükselmediğini ve "eğrinin düzleştiğini" ifade etti.

Cuomo, "Yayılmayı kontrol altına alabiliriz, bu konuda pozitifim" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin kısa süre içinde iş başı yapması gerektiği söylemlerine de göndermede bulunan Cuomo, "En kötüsü geride kaldı, tabii eğer ilerleyen günlerde akıllıca davranmaya devam edersek. Elimizi vanada tutmalıyız. Vanayı açarsak, geçen günlere döneriz" ifadelerini kullandı.

Japonya'da 390, Güney Kore'de 27 yeni vaka

Japonya Sağlık Bakanı, ülkedeki Koronavirüs vakasının 390 artarak 7 bin 645'e ulaştığını söyledi. Japonya'da geçen haftadan bu yana OHAL uygulanıyor.

Güney Kore'de ise günlük yeni vaka sayısının 100'ün altında olma trendi devam ediyor. En çok etkilenen Daegu şehrinde vaka sayısı azalmaya devam ederken en son 37 vaka kaydedildi. Güney Kore'de toplam 10 bin 564 vaka kaydedilmiş oldu.