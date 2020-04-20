Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 2.4 milyondan fazla vaka; 170 bine yakın ölüm

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 2.4 milyondan fazla insanı etkiledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 164 bini geçti.

Dünyada en fazla vakanın kaydedildiği ABD'de 759 bini aşkın vaka kaydedildi. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini geçti.

TIKLAYIN - Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti

145 binden fazla vakanın görüldüğü ancak salgının bulaşma hızının yavaşladığı Almanya'da hayata dönüş adına ilk adımlardan biri bugün atılıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde küçük işletmeler açılmaya başlayacak. 800 metrekarenin altındaki dükkanlar çalışmaya başlayabilecek.

Koronavirüs'ün en ağır etkilerini yaşayan ülkelerden biri olan İtalya'da dün bir haftanın en düşük ölüm sayısı kaydededildi. Pazar günü 433 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplamda 23 bin 660 kişi Koronavirüs nedeniyle öldü.

Türkiye'de dün açıklanan verilere göre, 127 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 977 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 17'ye; vaka sayısı 86 bin 306'ya yükseldi.

Bugün (20 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Hong Kong'da 5 Mart'tan beri ilk kez Koronavirüs vakası tespit edilmedi

Hong Kong'da 6 haftadan fazla bir süreden sonra ilk defa hiç yeni tip Koronavirüs vakası kaydedilmedi. Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi'nin aktardığına göre Koronavirüs vaka sayısı toplam bin 25 olarak tespit edildi.

Hong Kong'da önlemler çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısı yinelendi.

İspanya'da günlük ölüm sayısı 400'ün altına indi

AFP, İspanya'da Koronavirüs kaynaklı günlük ölümlerin 400'ün altına indiğini duyurdu.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 209'a çıktı

İran'da Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

Yeni Zelanda'da kısıtlamalar 5 gün daha sürecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki sıkı Covid-19 önlemlerinin en yüksek seviyede 5 gün daha süreceğini söyledi.

Yeni Zelanda'da vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Son olarak 24 saat içinde 9 yeni Koronavirüs vakası görüldü. Yeni Zelanda'da toplam kayıtlı vaka bin 440 oldu.

Güney Kore'de yeni vaka sayısı yine 20'nin altında

Güney Kore, üçüncü defa bir günde 20'nin altında yeni Koronavirüs vakası tespit etti. Pazartesi açıklanan verilere göre ülkede 24 saat içinde 13 yeni vaka görüldü. Güney Kore'de toplam 10 bin 647 vaka kaydedildi.