Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 600 binden fazla vaka, 100 bine yakın ölüm

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 600 bini aştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenelerin sayısı 100 bini aştı.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de enfekte olan kişi sayısı 500 bine yaklaşarak 466 bin oldu. 16 bin kişinin hayatını kaybetti. Öte yandan ABD'nin Koronavirüs öngörü modelinde Ağustos ayına kadar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedecek insan sayısı tahmini 60 bine düşürüldü.

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Avrupa'da yeni tip Koronavirüs vakaları 100 binin üzerinde seyrediyor. ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü İspanya'da enfekte olan insan sayısı 150 binin üzerine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 447 olarak kaydedildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün ülkedeki vakaların pik noktasına ulaştığını, bundan sonra düşüş beklediklerini söyledi.

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Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da karantina kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Öte yandan bilim insanları kısıtlamaların ani kaldırılmaması konusunda uyararak salgında ikinci dalga tehditinin sürdüğünü hatırlattı.

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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın durumunda olumlu gelişmeler oldu. Johnson'ın dün yoğun bakımdan çıktığı, hastanede tedavisinin devam edeceği açıklandı.

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Türkiye'de dün tespit edilen vakalarla birlikte toplam enfekte olan kişi sayısı 42 bin 282'ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı isa 908 olarak kaydedildi.

Bugün (10 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölü sayısı 13 bini aştı

Fransa'da Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 kişi artarak 13 bin 197'ye yükseldi

İngiltere'de bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 980 ile rekor kırdı

İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısının 24 saatte 980 arttığı ve 8 bin 958'e ulaştığı açıklandı. Dün 19 bin 116 testin yapıldığı İngiltere'de 5 bin 706 kişinin test sonucu pozitif olarak açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında tüm İngiltere'ye “evde kalmaya devam edin” çağrısı yaptı.

İtalya'da 570 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da Covid-19 nedeniyle son bir günde 570 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana toplam can kaybı 18 bin 849'a ulaştı. Bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre düşüş gösterdi.

Dün 610 kişi, önceki gün ise 542 kişi hayatını kaybetmişti.Tespit edilen toplam vaka sayısı da düne göre 3 bin 951 artarak 147 bin 577'ye çıktı. Toplam vaka sayısındaki bir gündeki artış oranı yüzde 2,8 oldu. Dün bu oran yüzde 3, bir aydır uygulanan karantina tedbirlerinden önceki gün ise yüzde 24,4 seviyesindeydi.

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-10 hastalarının sayısı da son 1 hafta boyunca her gün düşüş gösterdi. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 497. Dün bu sayı 3 bin 605'ti.

Son bir günde iyileşenlerin sayısı ise 1985 oldu. Salgının başından bu yana tespit edilen vakalar içinde iyileşenlerin sayısı 30 bin 455'e çıktı.

Yemen'de ilk vaka

5 yıldır savaşın sürdüğü Yemen'de ilk yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Uzmanlar, savaş nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Yemen'de salgının yıkıcı sonuçları olabileceğini duyurmuştu.

İspanya'da 605 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da 605 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki toplam ölü sayısı 15 bin 843'e yükseldi.

İtalya'da 4 bin 204 yeni vaka

İtalya'da 4 bin 204 yeni vaka tespit edildi ve 610 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı yeni açıklanan rakamlarla 143 bin 626'a çıktı.

Rusya'da 1786 yeni vaka tespit edildi

Rusya'da 1786 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki enfekte olan kişi sayısı 11 bin 917'ye çıktı.

Rusya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 94'e yükseldi.

Güney Kore'de salgının merkezi şehirden iyi haber

Güney Kore'de Koronavirüs vakalarının merkez üssü olan Daegu şehrinde haftalar sonra ilk defa hiç yeni vaka görülmedi. Ülke genelinde de yeni vaka sayısı 1 haftadır düşmeye devam ediyor. Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, "50 gündür ilk kez ülke genelinde yeni vaka sayısı 20 seviyesine düştü" dedi. Güney Kore'nin sosyal mesafe kurallarının sıkılaştığı son 3 haftasının salgında hafiflemeye neden olduğu belirtildi.