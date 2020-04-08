Karantinanın kalktığı Vuhan'dan ilk görüntüler; bugün 55 bin yolcunun kenti terk etmesi bekleniyor

Yeni tip Koronavirüs'ün(Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da karantina kalktı.

Dünya genelinde 82 binden fazla can kaybına neden olan salgının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentindeki karantina dönemi sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Vuhan’dan tren ve uçak seferleri bugün tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan insanlar, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı.

Bugün Vuhan’ı 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.

Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı’ndan iç uçuşlar da bugün itibarıyla yeniden başladı. Karantina sonrası ilk günde toplam 200 uçuş gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi.

Koronavirüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Vuhan kenti 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Tüm uçak ve tren seferleri durdurulmuş, kentteki toplu taşıma askıya alınmıştı.(İHA)



